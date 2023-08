UNAMA participa da Gincana Farmacêutica “Pai d’égua”

Evento busca conscientizar sobre o papel do farmacêutico na sociedade e oferece serviços de saúde à comunidade

O UNAMA – Centro Universitário da Amazônia participa da Gincana Farmacêutica “Pai d’égua”, um evento promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF-PA). O evento, que acontece em 31 de agosto, envolve os estudantes do curso de Farmácia da Instituição.

A gincana tem como foco conscientizar a população sobre o papel essencial desempenhado pelos farmacêuticos na sociedade, assim como fornecer orientações sobre a utilização responsável de medicamentos e o descarte adequado de remédios vencidos ou não utilizados. Além disso, há a oferta de serviços de saúde gratuitos e uma competição entre todas as Instituições de Ensino Superior que ofertam o curso de Farmácia.

“A universidade recebeu um convite direto do Conselho Regional de Farmácia para participar e todas as turmas da UNAMA estarão representadas. As equipes serão identificadas por cores e coletarão medicamentos para pontuação na gincana”, destaca Carlena Martins, coordenadora do curso de Farmácia da UNAMA.

Ao longo do evento, são oferecidos vários serviços gratuitos à comunidade. Isso inclui testes rápidos para detecção das Hepatites B e C, aferição de pressão arterial e do índice glicêmico. Os resultados ficam prontos em apenas um minuto. A participação na Gincana Farmacêutica “Pai d’égua” proporciona à comunidade a oportunidade de interagir com futuros profissionais e adquirir informações relevantes sobre cuidados com a saúde.

O evento acontece no Rio Tapajós Shopping e as atividades ocorrem das 16h às 22h. A entrada é gratuita.

