UNAMA promove talk show sobre mulheres na área da Administração

As inscrições devem ser realizadas no extensao.unama.br . Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (93) 99190-6047.

“Será uma oportunidade única para compartilhar experiências inspiradoras com mulheres que estão à frente das gestões pública e privada do município, assim como discutir desafios e conquistas e promover o empoderamento feminino em diversos setores. Teremos uma mesa redonda interativa e momentos de networking com coffebreak para fortalecer as conexões entre os participantes, além de exposição de empresas e degustações”, destaca Alessandra Batista.

O talk show é uma das atividades idealizadas pelos acadêmicos do 7º período dentro da disciplina de Tópicos Integradores de Administração Pública e Privada, ministrada pela docente Alessandra Batista. Para a ocasião, foram convidadas Celsa Brito, secretária de assistência social; Débora Martins, presidente do Conselho de Jovens Empresários da ACES (Conjove); e Silvania Melo, sócia-proprietária da MeloFranco Advogados.

Com o protagonismo da mulher na sociedade, o UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, por meio do curso de Administração, realiza o Talk Show: Mulheres na Administração Pública e Privada de Santarém. Ele acontece no dia 21 de junho, no auditório da Instituição, a partir das 19h.

Fonte: Ascom Unama/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com