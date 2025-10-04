Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Com mais casos de intoxicação por metanol, deputados querem tornar adulteração de bebidas um crime hediondo — Foto: Reprodução/TV Globo

Técnica foi aplicada em amostras de gasolina, etanol, vodka, cachaça e whisky, apresentando 100% de precisão nas análises.

Pesquisadores do IQ (Instituto de Química) da Unesp, em Araraquara, no interior de São Paulo, criaram um método que identifica adulterações em bebidas alcóolicas destiladas.

Segundo a Agência Unesp de Inovação, o teste é mais “barato, rápido e eficiente que as metodologias disponíveis atualmente” e detecta se os líquidos têm quantidades excessivas de metanol

De acordo com a agência, o teste não exige mão de obra especializada nem laboratórios altamente equipados. A invenção foi patenteada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O procedimento é simples: um sal é adicionado à amostra, transformando o metanol em formol. Em seguida, um ácido é usado para gerar mudança de cor na solução, que indica a presença de metanol.

A técnica foi aplicada em amostras de gasolina, etanol, vodka, cachaça e whisky, apresentando 100% de precisão nas análises. Oprocesso leva cerca de 15 minutos para bebidas alcoólicas e 25 minutos para combustíveis.

A coloração final permite classificar o teor de metanol de forma visual:

Mistura final na cor verde – Sem quantidades significativas de metanol

Mistura final com tom verde amarronzado – Presença de 0,1% a 0,4% de metanol

Mistura final na cor marrom – Presença de 0,5% a 0,9% de metanol

Mistura final na cor roxo – Presença de 1% a 20% de metanol

Mistura final na cor azul marinho – Metanol 50% a 100%

O objetivo é transformar o método em um kit comercial, que deve custar cerca de R$ 15 por análise, muito abaixo dos R$ 500 da cromatografia gasosa tradicional, que exige equipamentos sofisticados e horas de processamento.

Casos de intoxicação por metanol

O Brasil passou da marca de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, são 113 casos suspeitos em todo o país. A informação foi dada em entrevista à CNN nesta sexta-feira (3).

São cinco estados com casos suspeitos – São Paulo, Pernambuco, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul – além do Distrito Federal. Em todo o país, são 11 casos confirmados e 102 em investigação.

Do total de notificações, segundo o Ministério da Saúde, 12 são de mortes. Além óbito confirmado no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados: oito em SP, um em Pernambuco, um na Bahia e um no Mato Grosso do Sul.

Conteúdo Relacionado

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/08:31:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...