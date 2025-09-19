União Brasil dá 24 horas para desembarque do governo

Presidente Lula e o ministro do Turismo, Celso Sabino — Foto: Ricardo Stuckert / PR

Segundo decisão da Executiva Nacional, os filiados devem deixar cargos no governo sob pena de punição por infidelidade. Um deles é o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O União Brasil antecipou o movimento de desembarque do governo e determinou a entrega de cargos em até 24 horas. O partido tinha definido que entregaria os funções até o final de setembro. A movimentação foi confirmada nesta quinta-feira (18) pelo presidente nacional da legenda, Antônio Rueda.

Uma normativa publicada pela Executiva Nacional prevê punição aos quadros que não pedirem exoneração dos cargos. O partido promete abertura de processos disciplinares.

Atualmente, o partido comanda o Ministério do Turismo, chefiado por Celso Sabino. Além disso, foi responsável por indicar os atuais ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e das Comunicações, Frederico Siqueira. A sigla também tem diversos cargos órgãos da administração pública.

Conforme fonte da Casa Civil, o presidente Lula e integrantes do governo gostam muito do trabalho dos três ministros. Sabino, inclusive, tem um protagonismo com a COP30, que vai ocorrer em novembro, em Belém. Portanto, mesmo com o ultimato, há uma aposta no Planalto de que ele fique no governo.

Porém, o entendimento do governo é que os ministros só têm dois caminhos: deixar o partido ou deixar a Esplanada. Eles ainda não se manifestaram sobre a decisão do União Brasil.

