Único sobrevivente de acidente no Pará, menino encontra no futebol refúgio para superar o trauma

Marlon Palheta, de 11 anos, sobrevivente de acidente no Pará — Foto: Arquivo pessoal

Marlon Abraão estava no carro com a tia, o marido dela e o primo, que morreram no acidente. Mãe relata que o menino tem se apoiado no esporte para lidar com a dor

Em meio ao processo de recuperação emocional, o futebol tem sido uma válvula de escape para uma criança que tenta retomar a rotina após um episódio marcante.

Marlon Abraão Palheta Pereira, de 11 anos, encontrou no futebol uma forma de seguir em frente após viver uma tragédia familiar: Ele sobreviveu ao acidente ocorrido na quinta-feira (12), que resultou na morte de três membros da mesma família, na zona rural de Nova Timboteua, no nordeste do Pará.

No carro estavam a tia de Marlon, Julielma Alves Oliveira, o marido dela, Paulo Roberto Oliveira, e o filho do casal, Pietro Oliveira. O veículo, que estava indo em direção ao município de Salinópolis, capotou na PA-324 depois de passar por uma poça d’água e cair em uma vala às margens da rodovia.

De acordo com a mãe de Marlon, Adriana Santana Palheta, o esporte tem sido muito importante no processo de recuperação emocional do filho.

No momento, o que tem ajudado ele a seguir é o futebol. Não é que ele peça muito pra ir ao treino, mas quando eu pergunto se ele quer ir pra outro lugar, ele diz que não, que prefere o futebol porque lembra menos das coisas

— Adriana Santana Palheta, mãe de Marlon, sobrevivente do acidente no Pará.

Ainda de acordo com Adriana, Marlon treina na Tuna Luso Brasileira, em Belém de segunda a sexta-feira e sonha em ser jogador de futebol. Emocionada e em meio a dor de perder familiares, a mãe de Marlon agradece pela vida do filho.

“Meu coração está muito angustiado, mas agradeço a Deus pelo grande livramento. Meu filho é um guerreiro. Ele me disse: ‘Mamãe, naquela hora, eu orei tanto a Deus’. Estamos com o coração partido porque perdemos uma família que amávamos muito.

Nosso coração está muito apertado, muito triste, mas creio em Deus que isso vai passar. Vai ficar só a lembrança e a saudade”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Mãe do único sobrevivente de acidente em estrada no Pará relata momento de desespero do filho: ‘Ele acordou com o primo pedindo ajuda’

Acidente deixa três mortos na zona rural de Nova Timboteua, no nordeste do Pará

Fonte: Thaís Neves — Belém – ge.globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/18:56:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...