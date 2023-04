Unifesspa abre inscrições para estudantes que não conseguiram vaga por meio do Sisu

Inscrições para vagas remanescentes vão até 5 de abril na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. — Foto: Ascom/Unifesspa

A Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) abriu inscrições para o Processo Seletivo Vagas Remanescentes (PSVR-SISU 2023), destinado a estudantes que não conseguiram vaga por meio do sistema de Seleção Unificada (SiSU). Interessados podem utilizar notas das edições do Enem de 2018 a 2022.

São 744 vagas disponibilizadas distribuídas em mais de 30 cursos de graduação, nos cinco campi da instituição localizados em Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara.

As inscrições vão até o dia 5 de abril e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site.

Veja os cursos ofertados:

Administração

Ciências Contábeis

Jornalismo

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Civil

Matemática

Ciências Biológicas

Engenharia Florestal

Letras Língua Portuguesa

Geografia

História

Medicina Veterinária

Zootecnia

Ciências Sociais

Pedagogia

Direito

Ciências Naturais

Física

Química

Engenharia de Materiais

Engenharia de Minas e Meio Ambiente

Engenharia da Computação

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Geologia

Sistemas de Informação

Ciências Econômicas

Agronomia

Saúde Coletiva

Artes Visuais

Letras Inglês

Classificação das notas

De acordo com o edital, a nota final dos candidatos do Processo Seletivo Vagas Remanescentes 2023 da Unifesspa será obtida pela média ponderada das notas do Enem referente ao ano indicado pelo candidato no ato da inscrição.

Aos candidatos que cursaram pelo menos um ano do ensino médio nos municípios que integram as regiões de influência da instituição, será atribuído 20% de bônus sobre a nota do Enem, desde que o candidato declare interesse no bônus no ato da inscrição e tenha o direito garantido de acordo com a mencionada Resolução Nº 541/2021.

