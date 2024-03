Universidade do Estado do Pará inscreve para Residência Médica em Belém e Santarém

Os Programas de Residência Médica a Uepa seguem normas e são credenciados pela Comissão Nacional do Ministério da Educação – (Foto: Marcelo Souza /Ag.Pará)

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo 2024 para os Programas de Residência Médica da Universidade do Estado do Pará (PSRM-Uepa/2024), na Região Metropolitana de Belém e Santarém, para início neste ano de 2024. Os Programas de Residência Médica (PRM) da Uepa seguem normas e são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/ Ministério da Educação (CNRM/MEC).

Neste edital, são ofertadas quatro vagas para Belém nas seguintes especialidades: uma para Cardiologia, duas para Cirurgia da Mão e uma vaga para Endocrinologia e Metabologia. Para o município de Santarém são seis vagas: uma para Ginecologia e Obstetrícia, uma para Medicina da Família e Comunidade, duas para Medicina Intensiva, uma para Oncologia Clínica e uma vaga para Urologia. As inscrições serão realizadas de hoje até o dia 10 de março, exclusivamente pela internet, neste link.

O processo seletivo terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, realizada por meio de uma avaliação cognitiva/conhecimentos teóricos, que será realizada no dia 17 de março, das 8h às 12h. O candidato deverá escolher uma única opção de município onde cursará o Programa de Residência, Região Metropolitana de Belém ou Santarém, a especialidade em que concorrerá e a cidade onde deseja realizar a prova, se em Belém ou Santarém.

Existem bonificações adicionais de 10% na pontuação para candidato que tiver ingressado nos PRMs em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade, a partir do ano de 2015, e para candidato que tiver participado do Programa Mais Médicos. A inscrição no processo seletivo implica conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas no edital.

O Programa de Residência Médica será executado pela Uepa, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), com o acompanhamento da Comissão do PSRM-Uepa/2024.

Para obter informações sobre o processo seletivo, que não estejam contempladas no edital, os interessados devem entrar em contato somente por e-mail: coreme@uepa.br. Casos omissos serão resolvidos pela CNRM, Comissão de Residência Médica da instituição, juntamente com a Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem/PA) e a Uepa.

Serviço:

*Período de Solicitações de Inscrições: 5 a 10/03/2024

*Solicitações de Isenções de taxa de inscrição: 5/03/2024

*Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição: 11/03/2024

*Realização da 1ª Etapa – Prova Objetiva: 17/03/2024

*Divulgação do Resultado Final: 26/03/2024

*Matrícula Inicial na Região Metropolitana de Belém e Santarém: 27/03/2024.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/07:16:46

