URGENTE: Barco é atingido por catamarã e naufraga em Salvador; saiba detalhes

Um barco que realizava pesca e saiu da região de Morro de São Paulo, no município de Cairu, indo em direção a Salvador naufragou após ter se envolvido em uma colisão com um catamarã nesta terça-feira (22). Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os passageiros do barco atingido sendo resgatados em alto-mar usando coletes salva-vidas.

Ainda não se sabe qual das embarcações atingiu a outra. De acordo com informações iniciais o barco de pesca estava parado, levantando a hipótese do catamarã ter causado a batida. Na embarcação de turismo estavam 100 pessoas sendo 96 passageiros e 4 tripulantes, enquanto no barco haviam dois pescadores.

Após a situação ambas foram danificadas e estão afundando. O BNews entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que afirmou ter sido acionado para a ocorrência e informou que está com duas marcações do 14° BBM/Bmar e uma aeronave do GOA.

Ainda não há mais detalhes sobre a situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se deslocou até o terminal marítimo de Salvador, onde aguarda a chegada dos resgatados para prestar o socorro.

Em nota, a Capitania dos Portos registrou o acidente e afirmou que registrou um acidente envolvendo um pesqueiro e o catamarã “Morro de São Paulo”, dedicado ao transporte de passageiros. Além disso, afirma que a colisão ocorreu nas proximidades de Cacha Pregos, na Ilha de Itaparica, região da Baía de Todos-os-Santos.

O Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia. O objetivo é prestar assistência às embarcações envolvidas e conduzir as ações de busca e resgate.

Paralelamente, foi ativado o Plano de Auxílio Mútuo, que mobiliza embarcações

navegando nas imediações para colaborar com os esforços de socorro. Os rebocadores “Piatã” e “Pituba”, que operavam próximos ao local, já prestam apoio no resgate de tripulantes e passageiros.

