‘Ursinho com pele humana’: boneco assustador é encontrado em loja de conveniência

Foto: Reprodução | Autoridades acreditam que tudo foi uma pegadinha, e o artista responsável nega envolvimento na ação.

Um boneco bastante perturbador, descrito como um “urso de pelúcia coberto com pele humana”, foi localizado no estacionamento de uma loja de conveniência na Califórnia, EUA, no último fim de semana. De acordo com a polícia, tudo indica que o episódio tenha sido uma brincadeira de mau gosto.

A polícia foi acionada após uma denúncia de que “restos mortais” haviam sido encontrados no local. Ao chegar, os agentes se depararam com um boneco que aparentava ter sido feito com pele humana verdadeira, incluindo lábios, nariz e olhos que pareciam bastante realistas.

Após investigações iniciais, um artista da Carolina do Norte, chamado Robert Kelly, assumiu a autoria do boneco. Kelly é proprietário da loja online Dark Seed Creations, especializada em itens de terror artesanais.

O objeto, feito de látex, está à venda por US$ 165 (aproximadamente R$ 920) no site da loja, sob o rótulo de “ursinho de pelúcia com pele humana”.

Kelly confirmou à revista People que enviou um desses ursinhos a um cliente na Califórnia na semana passada, mas negou qualquer envolvimento com uma pegadinha ou com o episódio de agora.

Nesta segunda-feira, o artista publicou uma nota nas redes sociais esclarecendo:

“Apenas fabricamos o urso e enviamos o pedido pela Etsy. Não fomos contactados por nenhuma autoridade até o momento.”

Fonte: revista People

