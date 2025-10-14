Uso de celular durante abastecimento provoca incêndio em moto em posto de combustível de Novo Progresso (PA); Vídeo

Foto: Reprodução | Com base nessa notícia, que pegou muitos frentistas, gerentes e revendedores de surpresa, para muitos isso ainda era um mistério. A cena foi gravada por câmeras de segurança durante o abastecimento de uma motocicleta em um posto de combustível localizado na Avenida Brasil, bairro Jardim Planalto, na cidade de Novo Progresso (PA).

O Jornal Folha do Progresso fez uma pesquisa para ajudar na compreensão de quais são os principais riscos de explosão aos quais os funcionários de postos estão sujeitos — com exceção das explosões que podem ocorrer durante o abastecimento com combustível em postos (veja abaixo).

De acordo com o proprietário do posto, “na última semana fomos surpreendidos com uma explosão durante o abastecimento de uma motocicleta”, disse o dono do estabelecimento.

“Aquilo que antes era um mistério, e muitos não acreditavam, veio à tona, e por pouco o pior não aconteceu”, comentou.

O incêndio teria sido causado pelo celular do motociclista durante o abastecimento, realizado por uma frentista do posto.

De acordo com as imagens, a funcionária do posto de combustíveis, localizado no centro de Novo Progresso, fazia o abastecimento quando o motociclista acionou o celular, e o fogo se propagou para o bico de abastecimento e para o tanque de combustível da motocicleta.

Conforme mostram as imagens, imediatamente houve uma explosão. As labaredas subiram, a frentista soltou o equipamento e correu, enquanto o motociclista desceu da moto em chamas. Frentistas e populares, com o uso de extintores, apagaram rapidamente o fogo.

Usar celular em postos de gasolina pode causar explosão?

Sempre nos deparamos com anúncios que sinalizam a proibição do uso de celular em postos de gasolina, com o intuito de informar o perigo de utilizar o aparelho, pois ele sempre foi conhecido como uma das várias fontes de ignição existentes.

O que são fontes de ignição?

As fontes de ignição fornecem as temperaturas necessárias para gerar o processo de combustão na maioria das substâncias inflamáveis conhecidas.

A proibição do uso de celulares se dá especialmente pelo fato da alta circulação de gases inflamáveis.

Podemos detectar esses gases pelo odor do combustível, comum nos postos de gasolina.

Não se sabe qual foi o verdadeiro motivo, mas existe a possibilidade de que, ao tirar o celular do bolso, tenha sido criada uma energia eletrostática que pode ter provocado a combustão, já que o espaço entre o tanque e o motociclista era pequeno. As imagens mostram que o celular causou o incêndio.

Este acidente relatado no artigo ocorreu no dia 4 de outubro de 2025, às 10h48min, em Novo Progresso, envolvendo um celular e uma motocicleta. A frentista abastecia, o motociclista acionou o celular e, logo depois, ocorreu a explosão. Ninguém ficou ferido.

Confira abaixo o vídeo do acidente:

Conforme recomendam os físicos, os postos não aconselham o uso de aparelhos eletrônicos, pois todo material elétrico é capaz de criar uma faísca.

É importante ter atenção redobrada ao usar o celular em posto de gasolina na hora do abastecimento — tanto o cliente quanto o funcionário do estabelecimento. Siga as recomendações de segurança que podem prevenir futuros acidentes. Melhor prevenir, não acha?

Fique atento!

É importante destacar que, sempre que houver manutenção dos equipamentos de pista próximos aos tanques de combustíveis, o serviço deverá ser realizado por profissionais especializados, que tenham preparo para trabalhar em áreas de risco (com gases que possam causar explosões) e que utilizem os equipamentos de proteção adequados.

Entenda os riscos:

• Eletricidade estática: a fricção entre a roupa e o banco do veículo pode gerar e acumular eletricidade estática no corpo da pessoa. Em um ambiente com alta concentração de vapores inflamáveis, como ao redor das bombas de combustível, essa eletricidade pode gerar uma pequena faísca e causar um incêndio.

• Vapores inflamáveis: durante o abastecimento, a bomba libera vapores de combustível altamente inflamáveis. A eletricidade estática acumulada pode ser suficiente para inflamar esses vapores, mesmo que o celular não seja a fonte direta da faísca.

Regulamentação e precaução

• A proibição do uso de celulares em postos de combustíveis é uma medida de segurança preventiva. Placas de aviso são exibidas justamente para alertar sobre o risco de incêndio e para que motoristas e motociclistas desliguem os aparelhos.

• É importante sempre manter o celular desligado durante o abastecimento — não apenas para evitar riscos, mas também para seguir as regulamentações locais.

