Uso de medicamento sexual resulta em morte de homem no garimpo da Pistinha

Foto: Reprodução | Um homem morreu na noite desta quinta-feira (21), no garimpo da Pistinha, região garimpeira de Itaituba (PA), após ingerir um medicamento conhecido popularmente como “azulzinho”, utilizado para melhorar o desempenho sexual.

A vítima foi identificada como Moacir de Oliveira Costa, que, segundo relatos, teria passado mal depois de consumir o comprimido. Ele não resistiu e morreu no local.

O corpo foi resgatado pela Funerária Santa Clara e encaminhado para a cidade de Novo Progresso, onde passará por exames que deverão confirmar as causas da morte. Após os procedimentos legais, será liberado para os ritos fúnebres.

O caso chama atenção para os riscos do uso de medicamentos sem acompanhamento médico, sobretudo em áreas isoladas, onde o socorro imediato é limitado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/13:17:01

