homem morre
Novo Progresso Pará Regional Ultimas Noticias 

Uso de medicamento sexual resulta em morte de homem no garimpo da Pistinha

Chellsen Carneiro ,
image_pdfimage_print

Foto: Reprodução | Um homem morreu na noite desta quinta-feira (21), no garimpo da Pistinha, região garimpeira de Itaituba (PA), após ingerir um medicamento conhecido popularmente como “azulzinho”, utilizado para melhorar o desempenho sexual.

A vítima foi identificada como Moacir de Oliveira Costa, que, segundo relatos, teria passado mal  depois de consumir o comprimido. Ele não resistiu e morreu no local.

O corpo foi resgatado pela Funerária Santa Clara e encaminhado para a cidade de Novo Progresso, onde passará por exames que deverão confirmar as causas da morte. Após os procedimentos legais, será liberado para os ritos fúnebres.

O caso chama atenção para os riscos do uso de medicamentos sem acompanhamento médico, sobretudo em áreas isoladas, onde o socorro imediato é limitado.

Fonte:  Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/13:17:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

carro3

Família capota de caminhonete na BR230 próximo a Medicilândia PA

Adria Karoline 0
Eleandro Marcos Biazzoto tinha mandado de prisão em aberto por participar do homicídio do casal assassinado na Linha Gaúcha em outubro deste ano. Eleandro foi preso na cidade de Novo Mundo, no Mato Grosso. (Foto: Divulgação Policia)

Motorista de aplicativo vai a júri em Novo Progresso

Adecio 0
praia-em-santarem

Praia de Alter-do-Chão é interditada como medida preventiva ao novo coronavírus

Adécio Piran 0
%d blogueiros gostam disto: