Uso de Ozempic pode afetar pele e cabelos, aponta Sociedade Brasileira de Dermatologia

Pacientes que utilizam Ozempic precisam de acompanhamento dermatológico contínuo. (Getty Images)

A medicação tem benefícios para o controle de diabetes e emagrecimento, mas exige cuidados dermatológicos especiais.

Pacientes que usam Ozempic podem enfrentar efeitos na saúde da pele e dos cabelos, alterações na sensibilidade, reações no local da aplicação e queda de cabelo, — é o que apontam pesquisas recentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A organização emitiu um alerta sobre os cuidados necessários para quem utiliza o medicamento.

Os medicamentos à base de semaglutida, como Ozempic e Wegovy, atuam para controlar a diabetes e promover a perda de peso, além de proteger contra eventos adversos cardiovasculares importantes e trazer impactos positivos ao cérebro, com reduções no risco de Alzheimer e de adicções.

Entretanto, também podem causar náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal. Já foram detectados também reflexos negativos no pâncreas e nas articulações e, como ressalta agora a SBD, na pele e no cabelo.

“Embora os efeitos adversos mais comuns sejam gastrointestinais, em relação à pele, estudos recentes identificaram efeitos menos comuns, mas relevantes. Entre eles, estão queda de cabelo (alopecia), alterações na sensibilidade da pele (como formigamento, dor ou queimação) e reações no local da aplicação subcutânea”, diz a dermatologista Caroline Palheta.

Em casos raros, foram relatados: penfigoide bolhoso, doença autoimune que causa bolhas no corpo; vasculite leucocitoclástica, doença inflamatória que danifica a parede dos vasos sanguíneos, levando ao surgimento de manchas vermelhas ou roxas na pele; e inchaço em áreas como lábios e pálpebras (angioedema).

A SBD informa que não existe contraindicação formal para pacientes com doenças dermatológicas preexistentes, mas recomenda-se que aqueles com histórico de doenças autoimunes cutâneas, como lúpus ou penfigoide bolhoso, sejam acompanhados por um dermatologista, em virtude dos casos de reativação ou surgimento dessas condições durante o uso da semaglutida.

Perda de peso e envelhecimento

Outro impacto na pele surge com o processo de perda de peso durante o tratamento com medicação à base de semaglutida. Conforme o documento, a rápida redução de gordura corporal, inclusive na face, pode resultar em flacidez, rugas e aparência envelhecida. A perda de peso também pode comprometer os níveis de nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas e ácidos graxos, fundamentais para a manutenção da hidratação, elasticidade e barreira cutânea da pele.

“Muitos pacientes percebem um envelhecimento acelerado, que pode ser de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de peso perdido e de fatores individuais, como genética e exposição a fatores ambientais”, afirma a médica.

Cuidados

A SBD reforça que pacientes que utilizam Ozempic precisam de acompanhamento dermatológico contínuo, para monitorar e tratar os efeitos adversos na pele. Em relação aos sinais de envelhecimento, a dermatologista Caroline destaca que cuidados básicos, como hidratação e uso de protetor solar, são essenciais. Ela também afirma que algumas intervenções com acompanhamento especializado, como o uso de bioestimuladores de colágeno, podem ser eficazes.”O acompanhamento médico interdisciplinar é o ideal, incluindo o dermatológico, para garantir que a perda de peso não comprometa a aparência e a saúde da pele a longo prazo”, conclui Caroline Palheta.

