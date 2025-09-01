Uso de relógio provoca confusão durante prova do concurso do IFPA em Marabá

(Foto: Reprodução) – Os candidatos mencionados alegaram que foram autorizados pelas fiscais da sala, que teriam informado que apenas relógios digitais com alarme (“bip”) eram vetados.

Um episódio de tensão marcou a aplicação da prova objetiva do concurso público do Instituto Federal do Pará (IFPA), na manhã deste domingo (31/8), em Marabá, no sudeste do estado. A confusão foi causada pelo uso de relógios por candidatos durante o exame, o que gerou divergências quanto às regras previstas no edital do certame.

Segundo informações, a situação ocorreu especificamente na sala 8 do bloco B, no campus do IFPA localizado na Folha 22, onde uma candidata se manifestou faltando cerca de uma hora para o término da prova, alegando que outros concorrentes estavam utilizando relógios analógicos, o que seria proibido pelo edital. Os candidatos mencionados alegaram que foram autorizados pelas fiscais da sala, que teriam informado que apenas relógios digitais com alarme (“bip”) eram vetados.

Diante da denúncia, a coordenadora local da banca organizadora IDECAN foi acionada, leu o edital e confirmou que nenhum tipo de relógio era permitido, o que levou ao preenchimento de um termo de ocorrência sobre o episódio. A própria denunciante, arrependida, pediu desculpas, mas a coordenadora ressaltou que não poderia ignorar o caso, para não incorrer em omissão.

O clima ficou tenso, houve um breve bate-boca entre alguns candidatos, e o episódio acabou prejudicando o foco dos demais participantes que ainda finalizavam a avaliação.

A prova foi aplicada em diversos municípios paraenses, incluindo Altamira, Belém, Bragança, Castanhal, Santarém, Tucuruí e Marabá, onde cada candidato escolheu previamente o local de aplicação no momento da inscrição.

O concurso oferta 180 vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), sendo 37 imediatas e 143 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, a depender da titulação do candidato. A jornada é de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva e abrange diversas áreas do conhecimento.

Até o momento, a banca IDECAN ainda não emitiu nota oficial sobre o incidente registrado na unidade de Marabá.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/15:08:34

Curtir isso: Curtir Carregando...