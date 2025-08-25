Uso do chip da vítima leva à prisão de suspeito no Pará

(Foto: Reprodução) – A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Vila dos Cabanos, com apoio da Delegacia de Barcarena Sede.

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Pará deflagrou a Operação Proditio, com o objetivo de cumprir mandados relacionados à investigação de um homicídio qualificado ocorrido no município de Barcarena. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Vila dos Cabanos, com apoio da Delegacia de Barcarena Sede.

A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, todos expedidos em decorrência do assassinato de Orlando Guimarães da Conceição Junior, morto a golpes de faca no dia 25 de julho deste ano.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o chip de celular da vítima estava sendo utilizado em um dos aparelhos telefônicos do principal investigado, o que reforçou os indícios de sua participação no crime.

Durante as buscas, objetos e celulares foram apreendidos e serão encaminhados para análise, a fim de reforçar as provas e ajudar no avanço das investigações.

O suspeito foi conduzido à delegacia, apresentado à autoridade policial de plantão e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que o caso ainda está em andamento e que outras pessoas podem estar envolvidas no crime.

A população pode colaborar com informações que ajudem na investigação. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181, com ligação gratuita e sigilo garantido.

