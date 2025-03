Uso mútuo de postes: Equatorial Pará esclarece sobre o compartilhamento das estruturas

Foto: Reprodução | Instalação e manutenção de cabos de internet e telefonia são de responsabilidade das operadoras de telecomunicação.

Além das redes de distribuição de energia, que levam o serviço elétrico para milhões de paraenses, os postes da Equatorial também são utilizados por empresas de telecomunicações, como telefonia e internet, através do compartilhamento de infraestrutura.

Esse compartilhamento é regido por normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que devem ser seguidas para a garantia de um ambiente urbano mais organizado e seguro.

A fiação de telecomunicação costuma ser disposta na parte intermediária dos postes, enquanto a fiação de distribuição de energia, sob responsabilidade da Equatorial Pará, fica organizada na parte superior das estruturas.

Para que uma empresa possa utilizar os postes da Equatorial, é necessário apresentar à distribuidora um projeto que atenda tanto às orientações técnicas quanto aos requisitos de segurança. Caso o uso seja autorizado, a instalação e a manutenção contínua passam a ser de inteira responsabilidade da empresa ocupante.

Segundo Márcio Lousada, gerente da Equatorial Pará, quando as equipes de campo da distribuidora identificam irregularidades na fiação, as empresas responsáveis são notificadas para que realizem a adequação conforme as normas vigentes. Além disso, caso a população enfrente falhas no serviço de internet ou telefonia, deve entrar em contato diretamente com sua operadora de telecomunicação.

“As próprias empresas de telecomunicação devem garantir que os cabos estejam dentro dos padrões adequados, evitando fios baixos, caídos ou enrolados, de forma a preservar a segurança da população”, conclui Lousada.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/18:40:22

