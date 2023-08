Utilizando espingarda, menino de 9 anos atira acidentalmente na própria cabeça, em Santarém (PA)

Por volta das 20h de segunda-feira (28), profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma vítima de disparo de arma de fogo, na Comunidade Arapixuna, situada na região de rios, em Santarém.

De acordo com o Samu, trata-se de um menino de 9 anos que teria usado a espingarda do pai e atingido um tiro acidentalmente na própria cabeça.

Após passar por uma avaliação médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade, a criança foi levada com quadro clínico estável e consciente para o Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Considerando que o projétil ficou alojado na cabeça, a vítima deve passar por cirurgia nas próximas horas.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/08:33:22

