Vaga no Sesi: salário de R$ 3,4 mil, plano de saúde e auxílio-creche

Se você está em busca de um emprego com um bom salário e diversos benefícios oferecidos, o Sesi está com uma ótima oportunidade.

O SESI está com vaga aberta para Analista de Recrutamento e Seleção com um salário oferecido de R$ 3.434,26, com carga horária mensal de 200 horas. Além disso, o Sesi oferece os seguintes benefícios:

Vale-alimentação ou refeição

Plano de saúde

Seguro de vida

Auxílio-creche

Plano de previdência complementar

Participação nos resultados

Convênio com farmácias

De acordo com o portal da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), para participar da seleção, é preciso ter:

Ensino superior completo (de preferência em Psicologia, RH ou Administração)

Experiência mínima de 6 meses com recrutamento e seleção

CNH categoria B válida

Disponibilidade para pequenas viagens

O contrato será no modelo CLT, com jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. A vaga é para atuar em Joaçaba, Santa Catarina.

Para se inscrever, o interessado deve ir diretamente no site do SESI, na aba Trabalhe Conosco.

