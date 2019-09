Val-de-Cans recebe atividades para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

(Foto:Infraero)- Neste sábado, 21 de setembro, será celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em homenagem à data, a Infraero preparou, no Aeroporto Internacional de Belém (PA), uma série de apresentações dos alunos da Associação de Pais do Projeto Social Criança Modelo e Equoterapia de Castanhal.

A ação ocorrerá nesta sexta-feira (20/9), de 9h às 12h, no saguão de desembarque do terminal de passageiros. Na ocasião, os alunos irão expor seus trabalhos, dar depoimentos, e realizar apresentações de canto e dança. Após as apresentações, os alunos terão a chance de visitar o terminal de passageiros e o pátio de aeronaves, quando poderão contemplar de perto os aviões e tirar fotos.

Para o superintendente do aeroporto, Fábio Rodrigues, a ação tem o objetivo de chamar atenção da sociedade para a participação integral das pessoas com deficiência de maneira igualitária e sem preconceitos. “Buscamos proporcionar aos nossos passageiros sempre a melhor experiência no terminal, tornando-o cada vez mais acessível a todos os usuários”, destacou.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de fomentar uma maior compreensão dos assuntos que dizem respeito à deficiência, além de estimular a consciência dos benefícios trazidos pela integração das pessoas com deficiência nos aspectos da vida política, social, econômica e cultural.

Serviço:

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Data: Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Horário: das 9h às 12h

Onde: Saguão de desembarque do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro

