Val Marchiori passa por cirurgia contra câncer de mama

Socialite agradeceu apoio e disse que recuperação deve durar 30 dias.

Asocialite Val Marchiori, de 50 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama nesta segunda-feira (1º), em São Paulo. Ela foi acompanhada pelos filhos gêmeos, Eike e Victor, e pelo marido, Amilton Augusto.

Em publicação nas redes sociais, Val comemorou o resultado do procedimento: “Correu tudo bem na minha cirurgia, já estou no quarto e, se Deus quiser, logo estarei curada do câncer de mama”.

A recuperação pós-operatória está prevista para durar cerca de 30 dias. Após esse período, Val seguirá com as próximas etapas do tratamento. Ela também aproveitou para agradecer o apoio que vem recebendo de familiares, amigos e fãs. “Nesse momento difícil, estão ao meu lado me dando força e carinho. Amo vocês”.

Val Marchiori revelou o diagnóstico no último dia 28 de agosto, informando que se trata de um câncer de mama em estágio inicial, um carcinoma tipo 2 de 6 mm. Na ocasião, ela reforçou a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, com altas chances de cura quando descoberto precocemente. A mamografia anual a partir dos 40 anos é o principal exame de rastreamento recomendado para detectar a doença antes do surgimento de sintomas.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Nódulo fixo e indolor na mama ou axila

Alterações no formato ou no tamanho da mama

Secreção anormal pelo mamilo

Inchaço ou vermelhidão persistente

O tratamento varia conforme o estágio da doença e pode incluir:

Cirurgia para retirada do tumor

Radioterapia

Quimioterapia

Terapias hormonais ou imunológicas, conforme o tipo de câncer.

A adoção de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática de exercícios e redução do consumo de álcool, também contribui para diminuir os riscos.

Em casos como o de Val Marchiori, com diagnóstico precoce e intervenção rápida, as chances de recuperação completa são elevadas.

