Val Marchiori passa por cirurgia contra câncer de mama
Procedimento foi bem-sucedido e marca início do tratamento | (Reprodução/Instagram)
Socialite agradeceu apoio e disse que recuperação deve durar 30 dias.
Asocialite Val Marchiori, de 50 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama nesta segunda-feira (1º), em São Paulo. Ela foi acompanhada pelos filhos gêmeos, Eike e Victor, e pelo marido, Amilton Augusto.
Em publicação nas redes sociais, Val comemorou o resultado do procedimento: “Correu tudo bem na minha cirurgia, já estou no quarto e, se Deus quiser, logo estarei curada do câncer de mama”.
A recuperação pós-operatória está prevista para durar cerca de 30 dias. Após esse período, Val seguirá com as próximas etapas do tratamento. Ela também aproveitou para agradecer o apoio que vem recebendo de familiares, amigos e fãs. “Nesse momento difícil, estão ao meu lado me dando força e carinho. Amo vocês”.
Val Marchiori revelou o diagnóstico no último dia 28 de agosto, informando que se trata de um câncer de mama em estágio inicial, um carcinoma tipo 2 de 6 mm. Na ocasião, ela reforçou a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce.
Câncer de mama
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, com altas chances de cura quando descoberto precocemente. A mamografia anual a partir dos 40 anos é o principal exame de rastreamento recomendado para detectar a doença antes do surgimento de sintomas.
Entre os principais sinais de alerta estão:
- Nódulo fixo e indolor na mama ou axila
- Alterações no formato ou no tamanho da mama
- Secreção anormal pelo mamilo
- Inchaço ou vermelhidão persistente
O tratamento varia conforme o estágio da doença e pode incluir:
- Cirurgia para retirada do tumor
- Radioterapia
- Quimioterapia
- Terapias hormonais ou imunológicas, conforme o tipo de câncer.
A adoção de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática de exercícios e redução do consumo de álcool, também contribui para diminuir os riscos.
Em casos como o de Val Marchiori, com diagnóstico precoce e intervenção rápida, as chances de recuperação completa são elevadas.
