Valdemar tem passaporte devolvido pela PF após decisão de Moraes

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve o passaporte devolvido nesta quarta-feira (26) pela Polícia Federal após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A PF confirmou a devolução do documento de Valdemar em ofício enviado à Corte. “Se informa que foi reativada a validade do passaporte em nome do senhor Valdemar Costa Neto”, disse a corporação.

No último dia 11, Moraes atendeu pedido da defesa e determinou a devolução do passaporte de Valdemar. Ele estava proibido de deixar o país. Além disso, o ministro autorizou a restituição dos bens apreendidos com o presidente do PL, incluindo um relógio Rolex.

Defesa do presidente do PL havia pedido ao STF para revogar todas as medidas cautelares impostas a ele. Seu advogado argumentou que Valdemar não foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e, por isso, as restrições não se justificariam mais.

Valdemar foi alvo da PF na investigação sobre tentativa de golpe no ano passado. O dirigente partidário chegou a ser indiciado pela PF por associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A PF aponta que a ação do PL no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que questionava as urnas eletrônicas foi parte da trama golpista. A PGR, porém, não viu elementos suficientes para denunciar Valdemar.

Após a derrota para Lula, o PL acionou o TSE pedindo uma “verificação extraordinária” das urnas. A ação teve como base um estudo contratado pelo Instituto Voto Legal, que não apresentou provas de irregularidades nas urnas.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/14:22:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...