Vale é condenada a pagar R$ 30 mil à funcionária obrigada a fazer necessidades fisiológicas em sacolas; no Pará

Funcionária da Vale usou sacolas por falta de banheiro; empresa paga R$ 30 mil — Foto: Divulgação

Trabalhadora operava escavadeira elétrica sem acesso a banheiro feminino e enfrentava condições degradantes nas Minas da Vale.

A empresa Vale S.A. foi condenada a pagar R$ 30 mil por danos morais a uma funcionária que operava uma escavadeira elétrica nas Minas da Vale, em Parauapebas, no sudeste do estado, e precisou usar sacolas e baldes por falta de banheiro feminino no local de trabalho. Procurada pela reportagem, a Vale informou que “não comenta processos judiciais em curso”.

Segundo os autos, a trabalhadora enfrentava condições precárias: os sanitários disponíveis ficavam a mais de 10 minutos de distância, e interromper o uso da escavadeira podia gerar advertência.

A juíza substituta Pricila Apicelo Lima, que visitou a unidade, constatou que o ambiente de trabalho é hostil, monitorado e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“Os locais onde havia banheiros químicos não possuíam nada em volta. É pouco provável que eles sejam higienizados duas vezes por dia, dada a distância da base mais próxima”, disse a magistrada.

Ela identificou ainda discriminação de gênero indireta, destacando que desigualdades estruturais afetam especialmente mulheres em ambientes predominantemente masculinos.

A sentença foi encaminhada ao Ministério Público do Trabalho para apuração e busca de melhorias no ambiente laboral.

Fonte: g1 PA e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/09:41:58

