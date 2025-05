Vale oficializa doação do prédio do SENAI Parauapebas

(Foto>Divulgaçaõ) – Foi realizada, nesta quarta-feira (28), a doação pela Vale ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do prédio sede da unidade em Parauapebas. Desde 2005, ano de fundação do Senai na cidade, mais de 230 mil pessoas já foram capacitadas pela entidade atendendo às demandas e evolução do mercado.

O imóvel, que já abrigava o SENAI, passa agora a integrar legalmente o patrimônio da instituição. “Com a doação, a unidade entra em uma nova fase de desenvolvimento, com ampliações estruturais, reforma de ambientes e modernização dos laboratórios. Além disso, haverá novos investimentos em tecnologia e infraestrutura pedagógica e na diversificação da oferta de cursos, fortalecendo o papel do SENAI como referência na formação técnica no sudeste paraense”, destacou Dário Lemos, diretor regional do SENAI Pará.

Parceira de longa data da instituição, a empresa transferiu em caráter permanente o imóvel ao SENAI, consolidando um importante legado em prol da qualificação profissional na região. Somente nos últimos cinco anos, cerca de 35 mil pessoas, incluindo empregados próprios e comunidade, foram preparadas para o mercado de trabalho por meio da parceria entre o SENAI e a Vale, o que tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico da região. Em 2025, a expectativa é de que mais de 10 mil pessoas sejam capacitadas.

“A parceria entre Vale, Senai e prefeitura fortalece a capacitação profissional, essencial para o progresso social e a competitividade da indústria. Que este espaço continue a ser um centro de aprendizado e progresso”, disse Bruna Maffra, diretora de Recursos Humanos da Vale.

A cerimônia de formalização contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Parauapebas, Max Alves, representando a prefeitura municipal, que tem atuado para fortalecer a qualificação profissional e fomentar o desenvolvimento local. “Parauapebas sabe para onde quer ir, e esse caminho passa, obrigatoriamente, pela educação e pela formação de mão de obra qualificada”, afirmou o secretário.

Também estiveram presentes representantes da indústria e diretores das empresas envolvidas, em um momento simbólico para Parauapebas — município situado no coração da mais rica província mineral do mundo.

Fonte:Ascom>SENAI/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/06:55:44

