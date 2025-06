‘Vamos fazer o país do Sul’: governador sugere separação de estados em evento

(Foto: Reprodução) – Jorginho Mello (PL) Crédito: Agência Senado

Governador catarinense Jorginho Mello (PL) fez comentário polêmico evento no Paraná

O governador catarinense Jorginho Mello (PL) sugeriu a separação dos estados do sul durante evento com os governadores gaúcho, Eduardo Leite (PSD), e paranaense, Ratinho Júnior (PSD). O comentário, feito em tom de ‘brincadeira’, fez referência ao movimento separatista “O Sul é o Meu País”, que propõe a separação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do Brasil.

“Temos dois candidatos à Presidência da República aqui. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos ‘o Sul é nosso país’, né?”, disse o governador. O evento ocorreu em Curitiba, no Paraná, na última quinta-feira (12).

Na ocasião, Mello elogiou Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Ele também citou “passar a régua” ao comentar sobre o erro de medição que levou o governo paranaense a perceber que uma área equivalente a 500 campos de futebol pertence, na verdade, a Santa Catarina, mudando o mapa dos estados em 2024. “As divisas estavam meio erradas, aí passamos a régua, ele foi generoso e deixou nós pegarmos. Mas não tinha muita coisa boa em cima, não”, falou rindo.

O comentário do governador de Santa Catarina repercutiu de forma negativa nas redes sociais. “Piadinha de gente do Sul que se acha superior ao Norte e Nordeste”, escreveu o jornalista Guga Noblat.

Fonte: Millena Marques – Correio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/15:38:31

