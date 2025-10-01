Vampeta anuncia em rede social ‘segundo ensaio +18’ e choca a web: ‘Prepare-se’

Vampeta anuncia ensaio nu

Reprodução/Instagram/Vampeta

Ex-jogador fez ensaio pelado para a G Magazine em 1999.

O pentacampeão Vampeta anunciou, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (30), que realizou um novo ensaio nu. As fotos 18+ do “Velho Vamp” serão divulgadas às 14h (horário de Brasília) desta quinta-feira.

A foto é uma recriação do ensaio feito em 1999, quando atuava pelo Corinthians e posou para a revista G Magazine. Na postagem, não ficou claro para qual veículo foi feito o ensaio.

Vampetaço voltou

Essa não é a primeira vez que Vampeta tira fotos pelado. Em 1999, o ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira posou para a revista G Magazine.

“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘Me dá R$ 100 mil (quatro salários meus)’”, contou Vampeta no podcast Acompanhadas.

O ex-jogador ainda disse ter “se dado bem” após ter posado nu. “O que eu peguei de mulher, sacanagem não… O que chegava de cartas para mim no Corinthians… O que eu peguei de modelo fera…”, complementou.

A edição com Vampeta é a mais vendida da história da revista, que voltará este ano em versão digital.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...