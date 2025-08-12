Vanessa da Mata surpreende e empina bumbum GG em praia

Sempre vista de longos vestidos, cantora surpreendeu com postagem de fio dental | Reprodução/Instagram @vanessadamata

Cantora compartilhou imagem descontraída em biquíni e mensagem sobre liberdade feminina.

Sempre conhecida por suas composições marcantes e pelo estilo reservado da vida pessoal, a cantora Vanessa da Mata quebrou expectativas ao compartilhar, neste domingo (10), um registro praiano que arrancou suspiros e sorrisos de seus seguidores no Instagram.

Na postagem, a artista aparece de costas, usando um biquíni fio-dental e um chamativo chapéu estampado, à beira do mar em Trancoso, na Bahia. A publicação veio acompanhada de versos da música “Maria sem vergonha”, canção que questiona as regras impostas socialmente às mulheres e celebra atitudes livres de amarras.

Na legenda, Vanessa reforçou o tom da mensagem, destacando a crítica a padrões de comportamento e incentivando a autenticidade feminina, mas que, logicamente, rapidamente repercutiu nos comentários dos internautas.

Entre os comentários na publicação constava um da cantora Ivete Sangalo, com um singelo “Eita” seguido de uma figura de fogo. O ator Luís Miranda escreveu, “Que isso comadre”, também acompanhado de uma figura de fogo.

Mas, os comentários também vieram dos fãs anônimos da artistas, que se dividiram entre elogios apaixonados e observações bem-humoradas. “Essa mulher é um acontecimento”, exaltou uma fã.

Outro seguidor resumiu o impacto do registro: “Que mulher, senhores, que mulher”. Houve também quem demonstrasse surpresa: “Ela quase sempre está coberta com vestidos lindos, mas quando resolve se mostrar, é para deixar todo mundo sem fôlego”, concluiu outro seguidor.

