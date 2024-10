Vaqueiro mata filha e deixa filho em estado grave após encontrar os dois usando drogas em casa

Foto: Reprodução | Conforme depoimento do suspeito, vítimas moram em Redenção (PA) e estavam visitando o pai.

Um vaqueiro de 47 anos foi preso por suspeita de assassinar a própria filha e deixar o filho em estado grave. Os três teriam discutido após o pai encontrá-los usando drogas em casa, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele partiu para cima das vítimas com um facão e uma espingarda, na tarde desta quarta-feira (2).

Os crimes de homicídio e tentativa foram registrados na zona rural entre Guaraí e Colméia, região centro-norte do Tocantins. De acordo com a SSP, a mulher morta foi identificada como Kássia Martins de Sousa, de 30 anos. O filho do suspeito tem 24 anos e foi levado em estado grave para a sala vermelha do Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Conforme boletim da polícia, o suspeito estaria caçando em uma região de mata e quando chegou em casa encontrou os filhos fumando. O homem teria ferido Kássia na cabeça com o facão na confusão. Sangrando, ela teria tentado se esconder do pai por um momento.

O filho também recebeu um golpe na cabeça ao interferir na briga. O homem conseguiu pegar a espingarda calibre 16 e deu um tiro no peito da filha, que não resistiu.

A SSP informou ainda que quando os policiais chegaram, o encontraram com o facão na cintura e espingarda estava guardada em um quarto. Ele não fugiu e estava ao lado do corpo da filha.

Ele foi apresentado pela Polícia Militar na Central de Atendimento da cidade e, em depoimento, contou que os filhos moram em Redenção (PA) e foram até a fazenda para visitá-lo. Após voltar da caçada, encontrou os dois usando drogas e como ele não gosta, começou a briga que levou à morte de Kássia.

A perícia esteve no local do crime e o corpo de Kássia foi recolhido por equipes do Instituto Médico Legal da cidade. Os exames de necropsia serão realizados no IML de Araguaína.

O homem foi recolhido na Unidade Penal Regional de Guaraí. O caso será investigado pela 5º DEIC de da cidade.

