Vaquinha Solidária busca ajudar bebê de 4 meses em Novo Progresso, ajude você também

Foto: Reprodução | Aos 4 meses de vida, a pequena Sofia Oderdenge Lopes enfrenta um grande desafio: nasceu com pé congênito, condição que só poderá ser corrigida por meio de uma cirurgia. O procedimento é caro e precisa ser feito o quanto antes para garantir que ela possa crescer com qualidade de vida.

Sofia é da família Oderdenge, bastante conhecida em Novo Progresso. O procedimento tem um custo elevado e, como muitas famílias brasileiras, os pais de Sofia não têm condições de arcar sozinhos com todas as despesas. Por isso, foi organizada uma vaquinha solidária para arrecadar os recursos necessários.

📌 Como ajudar:

Pix : 93981281827 (Marines Oderdenge)

Vaquinha Online: Vakinha Solidária Sofia Oderdenge Lopes

Qualquer contribuição é bem-vinda e pode fazer a diferença na vida da pequena Sofia.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a mãe da bebê, Marines Oderdenge, pelo telefone/WhatsApp: (93) 98128-1827.

