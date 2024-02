Vários trabalhadores soterrados numa mina de ouro na Turquia; Vídeo

Foto: © Stringer/Getty Images

Pelo menos nove pessoas estão presas numa mina de ouro na província de Erzincan, no noroeste da Turquia, disse hoje o prefeito de Erzincan, mas o autarca local refere que o número certo de pessoas presas não é ainda conhecido.

O número exato de pessoas presas no subsolo não é conhecido, acrescentou o prefeito Bekir Aksun em declarações ao canal televisivo privado turco.

O desabamento ocorreu por volta das 14:30 locais (11:30 em Lisboa) numa mina a céu aberto perto do reservatório de Bagistas, a cerca de 90 quilómetros da cidade de Erzincan, no leste da Turquia.

“Há trabalhadores mineiros enterrados”, disse à rede NTV o governador da província, Hamza Aydogdu, mas sem especificar quantos, enquanto o presidente da Câmara de Erzincan, Bekir Aksun, afirmou que “pelo menos nove trabalhadores” ficaram presos.

Um vídeo transmitido pela referida rede mostra uma enorme massa de terra que se desprendeu de uma colina e depois se moveu rapidamente em estado líquido através de um vale estreito.

A empresa que explora a mina, Anagold, divulgou um comunicado confirmando o incidente, especificando que o deslizamento ocorreu num espaço onde os minerais auríferos são sujeitos a lixiviação, ou seja, são acumulados ao ar livre e sujeitos a um banho de cianeto para separar o ouro da pedra.

A empresa, detida em 80% pela multinacional SSR Mining, garante que está a fazer todos os possíveis para uma rápida intervenção de resgate, mas sem especificar um possível número de vítimas ou consequências ambientais.

A mina está em laboração desde 2010, e, segundo a SSR Mining, possui reservas de 3,2 milhões de onças de ouro.

Erzincan İliç'de meydana gelen göçüğün görüntüleri.

Güzel haberler bekliyoruz pic.twitter.com/NIg6xBGyN0 — selin (@Selin_seki) February 13, 2024

Fonte: POR LUSA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/20:35:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...