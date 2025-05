Vasco bate o Fortaleza, encerra jejum e sai da degola no Brasileirão

Foto: Matheus Lima | O Vasco venceu por 3 a 0 o Fortaleza, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos acabaram com uma série de nove jogos sem vitória na temporada, chegaram a dez pontos e saíram da zona de rebaixamento. Já os cearenses permanecem com os mesmos dez pontos no Campeonato Brasileiro.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Nuno Moreira. Os cruzmaltinos ampliaram na etapa final, com Vegetti, duas vezes.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Cruzeiro, no Castelão.

A partida começou com emoção. Logo na primeira jogada, Lucero foi lançado e viu Léo Jardim errar o tempo da bola fora da área. Luiz Gustavo apareceu para salvar os donos da casa. O Vasco respondeu em seguida, em chute de Hugo Moura. Aos três minutos, os cariocas abriram o placar. Nuno Moreira recebeu passe na área e chutou cruzado, sem chance para João Ricardo.

O confronto seguiu aberto após o gol. O Fortaleza quase empatou aos 14 minutos, quando Lucero foi lançado e cruzou para Mancuso. O lateral se esticou e mandou sobre o travessão. Depois, Yago Pikachu foi lançado na área, mas Léo Jardim se antecipou para impedir a finalização.

Os sustos fizeram o Vasco melhorar a marcação. A partir daí, os cruzmaltinos passaram a aproveitar os contra-ataques, mas pecavam no último passe. O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os cruzmaltinos ampliaram o placar logo com um minuto. Paulo Henrique fez boa jogada e cruzou rasteiro para Vegetti mandar para a rede.

O Fortaleza foi obrigado a buscar o ataque com mais intensidade e assustou aos cinco minutos, em chute de Lucero que parou em Léo Jardim. Em seguida, Lucero foi lançado, mas demorou a finalizar e viu Paulo Henrique salvar os cariocas.

O confronto seguiu aberto, mas ficou nervoso. Tanto que Coutinho e Marinho se desentenderam e acabaram expulsos. Assim, cada equipe ficou com dez jogadores em campo.

O Vasco voltou a crescer na partida e quase marcou aos 29 minutos, com Rayan. O atacante acertou a trave. Em seguida, Nuno Moreira mandou a bola na rede, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 34 minutos, os cariocas chegaram ao terceiro. Lucas Piton cruzou rasteiro e Vegetti se esticou para mandar para a rede.

A partir daí, os donos da casa passaram a administrar o resultado. O Fortaleza ainda esboçou uma pressão nos minutos finais, mas viu o Vasco confirmar a vitória diante da torcida.

