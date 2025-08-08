Vasco e Cruzeiro avançam às quartas de final da Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Vasco x CSA — Foto: WILLIAM FELISMINO/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

Os cariocas passaram pelo CSA com uma vitória, por 3 a 1, enquanto os mineiros derrotaram o CRB, por 2 a 0

Vasco e Cruzeiro são os últimos dois classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira os dois venceram e estabeleceram diferenças em relação aos adversários, já que em ambos os casos os duelos estavam empatados, por 0 a 0. No Rio de Janeiro o Vasco bateu o CSA, por 3 a 1, com gols de Rayan, Phillippe Coutinho e Tchê Tchê, enquanto em Maceió o Cruzeiro fez 2 a 0 no CRB graças a gols de Villalba e Eduardo.

Assim as oito equipes das quartas de final da Copa do Brasil são: Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Botafogo. O sorteio desta próxima fase ocorrerá na terça-feira.

