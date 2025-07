Vasco e CSA perdem chances e empatam pela ida das oitavas da Copa do Brasil

Lance de CSA x Vasco pela Copa do Brasil • Reprodução/X @CopadoBrasil/Renato Alexandre/Agência F8/Gazeta Press

Decisão do confronto fica para São Januário, sem vantagem para ambos os lados.

Em um jogo movimentado e de muitas chances perdidas, Vasco e CSA ficaram no empate por 0 a 0, nesta quarta-feira (30), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida foi disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, que sediou uma grande festa dos torcedores azulinos antes de a bola rolar.

Com o empate sem gols, o confronto será decidido em São Januário, na próxima quinta-feira (7), sem vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer, estará nas quartas de final, e haverá disputa de pênaltis em caso de novo empate.

Antes, os times jogam por suas respectivas divisões. Pela Série A, o Vasco visita o Mirassol, enquanto o CSA recebe o Botafogo-PB pela Série C. Ambos os jogos serão no sábado (2).

Após a polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim no empate contra o Internacional, no último domingo, pelo Brasileirão, o Vasco voltou a terminar uma partida em desvantagem numérica.

O expulso da vez foi o zagueiro João Victor, que recebeu dois cartões amarelos por praticar anti-jogo em lances de contra-ataque do CSA. Foi o quarto cartão vermelho do jogador em 73 partidas pelo clube.

Alvo de críticas da torcida do Vasco, João Victor vai desfalcar o time na partida de volta contra o CSA. O time, vale lembrar, não vence uma partida desde a parada para o Mundial de Clubes, em junho. São seis jogos de jejum.

Não foi por falta de tentativas que Vasco e CSA não balançaram as redes no Rei Pelé. O problema, na verdade, estava na pontaria, que vem prejudicando o time carioca desde a parada para o Mundial de Clubes.

Ao todo, a partida contou com mais de 25 finalizações a gol, a maioria delas do Gigante da Colina. No entanto, apenas seis foram no gol — todas elas do Vasco.

A melhor chance do time carioca veio dos pés de Philippe Coutinho, que voltava de lesão. O camisa 10 ficou de frente para o goleiro Gabriel Felix, na pequena área, mas chutou de pé esquerdo para fora.

O CSA não fez o goleiro Léo Jardim praticar defesas, mas perdeu oportunidades claras com Baianinho, Brayann e Thiago Marques, especialmente em contra-ataques.

