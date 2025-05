Vasco perde para Lanús na estreia de Diniz e tem “decisão” na Sul-Americana

O Vasco perdeu para o Lanús, pela Sul-Americana • Divulgação/X Sul-Americana

Cruzmaltino foi derrotado pelo placar mínimo na Argentina.

O Lanús venceu o Vasco por 1 a 0 na noite desta terça-feira (13), em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Carrera marcou o gol dos argentinos em La Fortaleza, que garantiu a classificação para as oitavas de final da competição. O Cruzmaltino, por sua vez, precisa vencer na rodada derradeira para garantir a vaga.

O próximo compromisso do Vasco será no sábado (17), diante do Fortaleza, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo na Argentina foi morno. Lanús e Vasco até arriscaram uma jogada diferente, mas pouco. O único lance de real perigo foi de Marcelino Moreno, do Lanús, que driblou Léo Jardim e finalizou, para Luiz Gustavo salvar em cima da linha.

O Vasco ainda tentava se acostumar ao esquema de Fernando Diniz, enquanto o Lanús queria se aproveitar de erros dos visitantes. E ele veio antes dos dez minutos da etapa complementar.

Após erro de passe do Vasco, Bou fez bom pivô no meio-campo, Medina lançou Salvio, que cruzou na área. Marcich furou, mas Carrera marcou.

O Lanús ainda teve outras chances de ampliar, especialmente em cobrança de falta de Marcelino Moreno, que Léo Jardim defendeu e a bola explodiu na trave. Hugo Moura ainda foi expulso. No fim, os argentinos venceram em casa.

