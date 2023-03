Vasco quebra jejum e impede título antecipado de rival

(Foto: Armando Paiva) – Em noite de Maracanã lotado, o Vasco bateu o flamengo pelo placar mínimo neste domingo (5). A partida valeu pela 10º rodada, penúltima antes do fim da fase de classificação.

O gol do lateral-direito Pumita Rodriguez evitou o título antecipado do rival na Taça Guanabara além de levar o clube cruz-maltino aos 20 pontos.

O Vasco agora só depende de si, quinta-feira (9), contra o Bangu para conseguir a classificação e ainda, o terceiro lugar geral na tabela.

A vitória quebrou um pequeno, mas desconfortável, jejum de três jogos sem vencer o rival. É a primeira vitória do Vasco no clássico desde 2021.

Partida movimentada

Houve intensidade desde o apito inicial. O Flamengo, pressionado por seus últimos resultados, tomou a iniciativa, mas sua maior posse de bola (62%) e o número de finalizações (foram 28) não significaram um jogo sob controle para o time do português Vítor Pereira. O time de Maurício Barbieri produziu os melhores lances em escapadas velozes de contra-ataque, principalmente pelo lado direito rubro-negro.

E foi justamente por este lado que, aos três minutos do segundo tempo, Pumita Rodriguez abriu o placar em um belo chute de longa distância. O Vasco ainda teve a chance de ampliar em pênalti assinalado aos 26 minutos. O goleiro rubro-negro defendeu.

Santos, que é alvo de muitas críticas por sua instabilidade neste início de temporada, com essa defesa, manteve o Flamengo vivo na partida. A partir daí, o Flamengo voltou a ter a iniciativa do jogo e empurrou o time cruz-maltino para a defesa, mas esbarrou na excelente noite do goleiro Léo Jardim que garantiu o resultado positivo ao Vasco.

Por:Jornal Folha do Progresso/Rodrigo Neves com informações do portal UOL em 06/03/2023/18:30:13

