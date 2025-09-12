Vasco supera Botafogo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Gigante da Colina agora vai para mais um clássico | Matheus Lima/Vasco

Empate por 1 a 1 leva a decisão aos pênaltis, e Vasco vence por 5 a 3.

O clássico carioca entre Vasco e Botafogo no Estádio Nilton Santos, diante de mais de 40 mil torcedores, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (11), teve todos os ingredientes de uma partida histórica: ritmo intenso, emoção até o último minuto e uma disputa nos pênaltis que consagrou o time de Fernando Diniz.

Apesar do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Vasco garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, frustrando o sonho do Botafogo de chegar a uma final inédita na competição.

O duelo começou com forte pressão do Botafogo, mas foi o Vasco que abriu o placar. Nuno Moreira aproveitou rebote de falta cobrada por Coutinho e marcou de cabeça, colocando os visitantes à frente. Pouco depois, Alex Telles empatou para o Glorioso após cobrança de pênalti, levando a decisão para as penalidades máximas.

Na disputa, o Vasco foi mais eficiente e venceu por 5 a 3, com grande atuação do goleiro Léo Jardim, que defendeu as cobranças de Alex Telles e do estreante Robert Renan, para garantir a classificação vascaína.

O clássico também foi marcado pelo alto desgaste físico: Tchê Tchê e Coutinho deixaram o campo por lesões, assim como Artur, do Botafogo. Mesmo com substituições e desgaste, o ritmo continuou elevado, com ataques rápidos e oportunidades de ambos os lados, especialmente após bolas paradas e arrancadas individuais.

Com a vitória, o Vasco terá outro clássico carioca pela frente na semifinal da Copa do Brasil: enfrentará o Fluminense, com partidas programadas entre os dias 10 e 14 de dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá mandos de campo e horários.

