Vaticano: ainda em estado crítico, papa Francisco tem noite tranquila

(Foto: Reprodução) – De acordo com a Santa Sé, o pontífice, em seu 10º dia de internação, apresenta insuficiência renal inicial leve

O Vaticano informou, nesta segunda-feira (24/2), que o papa Francisco, em seu décimo dia de internação no hospital Gemelli, em Roma, passou uma noite tranquila. “O papa dormiu e mantém seu repouso”, diz comunicado da Santa Sé. O estado clínico do pontífice, porém, ainda é crítico.

Nesse domingo (23/2), foi divulgado que o líder religioso não tem crise respiratória desde a noite de sábado (22/2). De acordo com o Vaticano, o pontífice apresenta uma insuficiência renal inicial leve.

O papa foi submetido a “duas unidades de hematologia concentrada com benefícios e retorno do valor da hemoglobina”. A plaquetopenia segue estável, e a insuficiência renal está em estágio inicial e sob controle. Ele continua com a terapia de oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais.

O prognóstico segue reservado diante da complexidade do quadro clínico, e os médicos esperam que as terapias farmacológicas funcionem.

Fonte: Carlos Estênio Brasilino e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/18:49:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...