Vaza nude de Jesus Luz, ex de Madonna. Veja!

Foto: Divulgação | Um nude do artista circulou nas redes sociais nesta semana, mostrando Jesus totalmente nu em frente a um espelho durante uma selfie.

O modelo e DJ Jesus Luz, conhecido por ter namorado a diva Madonna, está no centro de mais uma polêmica. Um nude do artista circulou nas redes sociais nesta semana, mostrando Jesus totalmente nu em frente a um espelho durante uma selfie.

Segundo a revista Quem, a equipe de Jesus explicou que a foto foi publicada em uma plataforma de conteúdo adulto, que exige pagamento para acesso, mas acabou vazando em sites gratuitos. O valor da assinatura para ver os conteúdos do modelo é de R$ 59,90 por mês.

Ações Legais e Repercussão

A assessoria do DJ confirmou que medidas legais já estão sendo tomadas contra a divulgação não autorizada e reforçou que Jesus não se abalou com a exposição.

Mesmo com o vazamento, o ex-namorado de Madonna segue tranquilo e mantendo seu bom humor diante da situação, enquanto a repercussão continua nas redes sociais.

