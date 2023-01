Vazamento de óleo misterioso escorre para o lago e atingi a rede pluvial de esgoto em Novo Progresso

Um vazamento de óleo atingiu parte do Lago Municipal e a rede pluvial de esgoto na cidade de Novo Progresso.

A contaminação ocorreu no Setor próximo ao Lago Municipal. O óleo misterioso, invadiu as ruas próximo do lago, atingiu a rede de esgoto, nas proximidades do lago que escorre para o córrego da Boeira em Novo Progresso-PA.

Conforme apurou a reportagem, as manchas mostram que o óleo aparenta ser usado em motor, escuro tipo óleo queimado.

A quantidade de óleo escorrendo, surpreendeu quem passava pelo local, o mau cheiro e o rastro da poluição tomou conta das vias públicas próximo ao lago municipal, e atingiu uma parte do lago, na tarde desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023.

A primeira suspeita um posto de combustível nas proximidades, em levantamento feito em loco, a reportagem observou que não havia vazamento neste estabelecimento que segue a risca, com licenciamento ambiental.

A reportagem também apurou que o óleo veio escorrendo pela rua Maringá, as margens da escola Waldemar Lindermayer, até chegar ao lago.

A reportagem Jornal Folha do Progresso enviou as imagens e vídeos para Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O secretário de meio ambiente, João dos Santos, respondeu que acionou a fiscalização; não obtivemos respostas do resultado da fiscalização, se foi localizado o infrator e de onde surgiu o óleo e se alguém foi responsabilizado pelo crime ambiental.

Video mostra óleo escorrendo pela rua Maringá até chegar ao lago municipal

06/01/2023

