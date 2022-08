Veículo é apreendido pela PRF na BR-230 transportando madeira ilegal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante das informações obtidas, foi constatada a ocorrência do crime tipificado no art.46 da Lei 9.605/98 que classifica como crime ambiental a venda, a exposição a venda, o depósito, o transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento.

(Foto:Reprodução) – No início da tarde desta quinta-feira (18), por volta de 12h20, a UAP Itaituba (Unidade de Apoio da PRF de Itaituba) abordou um veículo de modelo GM/Chevrolet 13000, de cor branca, transportando madeira ilegal, na BR-230, no Km 1120.

