Veículos usados em desmatamento ilegal são inutilizados pela PF no interior do Pará

Veículos transportavam madeira ilegal, segundo a PF. — Foto: Ascom PF-PA

Segundo a corporação, veículos transportavam madeira que pode ser de Terra Indígena.

Veículos flagrados no transporte ilegal de madeira foram inutilizados pela Polícia Federal (PF) durante a operação “Dorothy Stang”, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A ação ocorreu no sábado (15), em Anapu, no sudoeste do Pará.

De acordo com as corporações, foram inutilizados seis caminhões e uma carregadeira, por conta da impossibilidade de retirada dos equipamentos do local, próximo à Trincheira Bacajá.

O objetivo da operação, segundo a PF, foi o combate à extração e o transporte irregular de madeira de origem no desmatamento ilegal na floresta amazônica e contou com 20 agentes públicos.

“A origem da madeira ainda é incerta, mas investigações indicam que podem ter sido extraídas ilegalmente da Terra Indígena Trincheira Bacajá. Isso torna o crime ainda mais o grave, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a expulsão e responsabilização dos invasores que praticam ilegalmente o desmatamento, a extração de madeira em terras indígenas”, pontuou a Polícia Federal.

Com a operação, dois homens foram conduzidos até a delegacia, para serem ouvidos pela policia, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência, como informou a PF.

Sobre a madeira encontrada nos veículos, a corporação disse que ela foi apreendida e que a Justiça dará destino à carga.

