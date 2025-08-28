Veja: Advogado é preso após mandar vídeo para a filha de 16 anos

(Foto: Reprodução) – Um advogado, de 34 anos, foi preso na cidade Inajá, no estado de Pernambuco, por suspeita de estrupro de vulnerável contra a própria filha, de 16 anos.

Segundo informações da Polícia Civil ao portal G1, o homem chegou a enviar um vídeo íntimo para a menina. Ordem dos Advogados do Brasil sessão de Pernambuco (OAB-PE) registrou um protocolo de representação contra o suspeito.

A prisão foi efetuada no dia 16 de agosto. No inquérito policial, foram anexadas capturas de telas que mostram conversas que o homem mantinha com a adolescente. Em uma delas, ele chega a pedir para que a jovem saia com ele sem o conhecimento da mãe e questiona se ela faz o consumo de uma determinada bebida alcóolica.

Pouco após, ele envia um vídeo das partes ínt1mas para a vítima. A garota bloqueou o contato do pai após receber as mensagens.

O homem passou por audiência de custódia no dia seguinte e foi liberado. Foi expedida uma medida protetiva contra o homem impedindo que ele se aproxime da filha.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-PE protocolou uma representação contra homem. O caso está em sigilo no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem.

