Veja antes e depois de fábrica de veículos ser consumida por incêndio de grandes proporções em Manaus

Incêndio em fábrica de Manaus segue intenso e bombeiros devem continuar combate durante a madrugada. — Foto: Divulgação

Incêndio teve início na tarde de terça-feira (5) e segue intenso na manhã desta quarta-feira (6). Uma funcionária sofreu queimaduras e está internada.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão da fábrica da Effa Motors, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, desde o meio dia desta terça-feira (5). As imagens das chamas impressionam. Veja abaixo um antes e depois da empresa ser consumida pelas chamas.

Segundo trabalhadores da fábrica, responsável pela produção de caminhões de pequeno porte, o incêndio teria começado por volta de meio dia com faíscas de solda que acabaram caindo em um produto químico na linha de produção onde estavam cerca de cem veículos.

Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Borges, ainda não há uma confirmação oficial do que causou o incêndio. 148 bombeiros foram encaminhados para o local e atuam no combate às chamas que, segundo a corporação, deve seguir ao longo da madrugada.

“O incêndio está confinado na parte que está queimada. Daí ele não passa mais. Só a parte mais ao sul que não foi atingido. Mas todo o resto do galpão foi atingido. Agora, os do outro lado da rua estão todos protegidos. Ele não tem como atingir outros galpões. Então nós vamos trabalhar nesse confinamento e no controle futuro”, informou o coronel.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que não houve feridos. Por volta das 22h, o Complexo Hospitalar Sul emitiu uma nota informando que uma funcionária deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital 28 de Agosto.

A nota também informa que a mulher foi socorrida e levada à unidade de saúde antes da chegada dos bombeiros, motivo pelo qual não foi incluída na lista de feridos. O estado de saúde dela é estável.

Ainda conforme os bombeiros, as chamas têm cada vez mais intensificado, principalmente com a coluna de fumaça tóxica. Por volta de 17h, houve uma mudança na direção do vento. Com isso, a fumaça tóxica e algumas chamas começaram a ir em direção aos galpões ao lado, que não correm risco, segundo a corporação.

Os funcionários da fábrica evacuaram o prédio rapidamente após o início do incêndio.

“Começou a pegar fogo no canto e já foi espalhando tudo. Aí todo mundo começou a correr desesperado”, disse um funcionário que preferiu não se identificar.

Ao g1, a Effa Motors informou que não vai se pronunciar no momento

“Neste momento, entendemos que qualquer manifestação seria prematura, já que os fatos ainda serão apurados pelas autoridades competentes”, disse.

Fonte: Patrick Marques, g1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/17:01:55

