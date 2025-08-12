Veja as 14 cidades em que a Azul vai encerras as operações

Encerramento de algumas linhas se deve a questões financeiras | Valter Campanato/Ag. Brasil

Corte de destinos ocorre em meio a reestruturação financeira e recuperação judicial nos EUA.

Acompanhia Azul Linhas Aéreas anunciou que vai deixar de operar em 14 cidades espalhadas por nove estados, num movimento que reflete ajustes estratégicos e o cenário desafiador para o setor aéreo.

A decisão, que começou a ser implementada desde o mês de julho, é parte de um redesenho da malha da empresa para concentrar esforços em aeroportos considerados estratégicos.

A lista de municípios que perdem voos inclui:

Ceará: Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú;

Rio de Janeiro: Campos;

Santa Catarina: Correia Pinto e Jaguaruna;

Rio Grande do Norte: Mossoró;

Piauí: São Raimundo Nonato e Parnaíba;

Goiás: Rio Verde;

Maranhão: Barreirinha;

Mato Grosso do Sul: Três Lagoas;

Paraná: Ponta Grossa

De acordo com a companhia, a decisão leva em conta fatores como aumento dos custos operacionais, agravados pela alta do dólar e por dificuldades na cadeia global de suprimentos, disponibilidade de frota e o atual processo de reestruturação financeira.

A partir de agora, a Azul pretende concentrar a maior parte de seus voos nos chamados hubs, aeroportos que funcionam como centros de distribuição de rotas: Viracopos, em Campinas (SP), Confins, em Belo Horizonte (MG), e Recife (PE).

Desde 28 de maio, a Azul está sob processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa já fechou acordos de reorganização com credores e parceiros considerados essenciais, incluindo um arrendador de aeronaves. A meta é levantar US$ 950 milhões em novos investimentos, dentro de um pacote de reestruturação avaliado em cerca de US$ 1,6 bilhão.

O plano também envolve estreitar laços com as norte-americanas United Airlines e American Airlines, em busca de maior integração de rotas e compartilhamento de operações.

Apesar das mudanças, a Azul garante que continua operando normalmente, com manutenção de todos os bilhetes emitidos, benefícios e pontos do programa de fidelidade.

