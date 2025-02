Veja as famosas que estão entre os maiores cachês da Playboy

As três maiores capas da história da Playboy no Brasil | Reprodução/Internet

O maior cachê pago foi para Adriane Galisteu, em 2011, que recebeu R$ 2 milhões.

Arevista Playboy, sucesso absoluto nas décadas de 1990 e 2000, ficou marcada por suas capas icônicas e pelas musas que posaram para as lentes da publicação. Entre as mais famosas que se destacaram nas edições estavam Grazi Massafera, Vera Fischer, Juliana Paes e Luciana Gimenez.

No entanto, alguns cachês pagos a essas celebridades se tornaram lendários, sendo recordes para a época. A atriz Cleo Pires, por exemplo, recebeu R$ 1,2 milhão para ser capa da revista em 2010, um valor que a tornou a terceira personalidade mais bem paga da história da publicação.

Em segundo lugar ficou a cantora Kelly Key, que, em 2002, em pleno auge de sua carreira e quando ainda era casada com o cantor Latino, posou para a famosa revista e recebeu R$ 1,5 milhão.

Contudo, o maior cachê de todos foi destinado à apresentadora Adriane Galisteu, que, em 2011, embolsou R$ 2 milhões. A ex-namorada de Ayrton Senna e famosa pela sua primeira capa 16 anos antes, foi um dos maiores sucessos da revista.

Esses números refletem o impacto e a importância da Playboy no cenário da mídia brasileira, sendo um ícone do entretenimento e da sensualidade na época.

