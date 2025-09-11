Veja as primeiras imagens do Galaxy S26! iPhone 17 foi inspiração?

Galaxy S26 Edge – galaxy s26 edge, samsung, android headlines | Foto: Android Headlines / Apple

Estão circulando as primeiras imagens de dois dos modelos da série Galaxy S26, com lançamento previsto para o começo do próximo ano; um detalhe chamou atenção em comparação com o lançamento do iPhone 17

Asérie iPhone 17 foi anunciada esta terça-feira, dia 9, pela Apple mas, coincidentemente, as primeiras imagens da próxima geração de celulares da Samsung também começaram a circular esta semana.

A série Galaxy S26 tem lançamento previsto para o começo do próximo ano mas, como pode ver na galeria acima, estas imagens mostram os designs adotados pela Samsung para dois dos modelos desta nova geração de dispositivos móveis.

Segundo o site Android Headlines, estas imagens foram criadas a partir de arquivos CAD e representam o Galaxy S26 Pro (que será o sucessor do Galaxy S25) e o Galaxy S26 Edge (que sucederá ao Galaxy S25 Edge). Enquanto o Galaxy S26 Pro parece manter um design bastante próximo ao Galaxy S25, o Galaxy S26 Edge apresenta um módulo de câmara em linha com os celulares Pixel da Google e até os recentes modelos das série iPhone 17.

Ainda é cedo para sabermos se estas imagens correspondem aos smartphones que serão lançados pela Samsung no começo de 2026, desconhecendo-se se estes designs dizem respeito a protótipos da série Galaxy S26 ou se pertencem às versões finais.

Teremos de estar atentos a futuros rumores e vazamentos de informação sobre a série Galaxy S26 mas, por enquanto, lhe convidamos a ver as imagens acima para ter uma ideia dos designs do Galaxy S26 Pro e do Galaxy S26 Edge.

Vale lembrar que a Samsung deverá ter um anúncio até ao final deste mês de setembro.

Dobrável triplo no horizonte?

Há algum tempo que circulam informações sobre o primeiro dobrável triplo da Samsung, um modelo com o qual a empresa coreana pretende competir com o Mate XT da Huawei. Ao que parece, o anúncio oficial deste celular dobrável com duas dobradiças deverá acontecer muito em breve.

De acordo com informações avançadas pelo site ET News, é possível que tenhamos novidades em uma edição especial da apresentação Unpacked da Samsung que, supostamente, acontecerá no dia 29 de setembro.

Segundo a publicação, será neste evento que veremos pela primeira vez o dobrável triplo da Samsung, com lançamento previsto para o mês de novembro. No entanto, não é claro se todos terão a oportunidade de adquirir este telemóvel.

Acontece que, além de um preço que deverá ficar acima da média dos valores dos celulares tradicionais, este dobrável triplo deverá ter um lançamento limitado e chegar apenas à Coreia do Sul e à China. Acredita-se que a Samsung pretende produzir apenas 50 mil unidades deste smartphones – significativamente menos do que as 200 mil unidades que eram citadas pelas estimativas iniciais.

A par deste dobrável triplo, este evento Unpacked deverá ser aproveitado pela Samsung para revelar oficialmente o Project Moohan. Este dispositivo também deverá servir para a Samsung entrar em um novo mercado, como o dos óculos de realidade virtual e aumentada – onde a Apple já se encontra presente com o Vision Pro.

