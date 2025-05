Esquema tinha 100 empresas e sonegou no mínimo R$ 100 milhões – (Foto:Reprodução)

A Operação cumpriu mandado de busca e apreensão em Novo Progresso (PÁ),Cuiabá (MT), Sinop, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Novo Progresso (PA) e Itapema (SC).

A organização criminosa alvo da Operação Rent-A-Business, deflagrada na última quarta-feira 7 de maio de 2025, tinha mais de 100 empresas fictícias e sonegou, no mínimo, R$ 100 milhões em tributos.

A informação é do delegado José Ricardo Garcia Júnior, da Defaz (Delegacia Especializada em Crimes Fazendários), que está à frente da investigação.

No âmbito da operação, foram cumpridos treze mandados busca e apreensão e outras medidas cautelares contra pessoas físicas e jurídicas em Cuiabá, Sinop, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Novo Progresso (PA) e Itapema (SC).

A operação em Novo Progresso (PA), teve alvo em duas residências, uma delas foi interceptado o pai de um dos envolvidos na fraude.

Segundo o delegado, os R$ 100 milhões sonegados apurados até o momento é um número subestimado e o valor pode ser muito maior, já que o período analisado na investigação corresponde somente aos anos de 2016 a 2021 e não inclui todas as empresas envolvidas.

“Nós já sabemos, com certeza, segundo as informações da Secretaria de Fazenda, que R$ 100 milhões de sonegação houve. Porque eles fizeram essa autuação. Possivelmente, nesse volume, nós temos um valor muito maior”, disse José Ricardo.

“Possivelmente, eu digo, por cautela, porque muito provavelmente o volume de negócios clandestinos que foi feito é muito maior do que esse. Existem outros contabilistas, existe um período maior, existem outras empresas”, completou.

O “serviço”

Conforme o delegado, o grupo teria estruturado uma rede para que o sonegador não fosse identificado. Essa rede era formada, ainda, por contadores que alugavam seu registro para que as empresas fictícias pudessem emitir as notas, e laranjas em nome dos quais estavam as empresas fantasmas.

“Os indícios que a gente tem são de um fornecimento de um serviço para ocultar quem de fato estava praticando o crime contra ordem tributária. O que a gente detectou é um padrão, um grupo que está sendo investigado que oferecia esse serviço”.

“A pessoa, quando ela vende um grão ou faz um negócio, ao invés dela emitir a nota fiscal em nome próprio e recolher os tributos, havia toda uma estrutura formada para que isso fosse feito em nome de empresas fantasmas”, explicou o delegado.

“Com o tempo, [essas empresas] teriam sua inscrição suspensa e deixariam de poder emitir notas, mas sempre havia uma empresa nova ou um laranja novo para ficar com essa dívida. E aí criava uma dívida que o Estado não consegue receber porque essas empresas eram fantasmas”.

