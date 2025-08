Veja dicas e ferramentas de segurança para evitar golpes no WhatsApp

Foto:Reprodução | Empresa baniu cerca de 6,8 milhões de contas relacionadas a centrais criminosas

O Whatsapp anunciou nesta terça-feira (5) novas ferramentas que ajudam os usuários a identificar e combater golpes por mensagem no aplicativo.

Segundo a empresa, 6,8 milhões de contas que tinha relação com centrais criminosas que aplicavam golpes foram banidas da plataforma.

Conheça as novas ferramentas contra golpes do Whatsapp

Conversas em grupo

Um novo resumo de segurança que será exibido quando alguém que não está nos seus contatos adicionar você a um grupo desconhecido no WhatsApp. Essa seção incluirá informações importantes sobre o grupo e dicas para manter a segurança. Nela, você poderá sair do grupo sem nem precisar ler a conversa.

Caso ache que reconhece o grupo depois de conferir o resumo de segurança, você poderá optar por exibir a conversa para saber mais. As notificações ficarão silenciadas até que você indique que deseja ficar no grupo.

Mensagens individuais

Os criminosos podem tentar estabelecer o contato inicial com você em outras áreas da internet antes de pedir para enviar mensagens em um app de mensagens privadas, como o WhatsApp. Para proteger as pessoas dessa tática, estamos sempre testando novas abordagens que alertem as pessoas a fazer uma pausa antes de continuar a interação.

Por exemplo, estamos testando maneiras de alertar você ao iniciar uma conversa com alguém que não está nos seus contatos, mostrando mais informações sobre a conta para que você possa tomar uma decisão embasada.

Veja três dicas para evitar golpes no Whatsapp

Pare e pense

Espere um pouco para responder. Pondere se você reconhece o número de telefone ou se o pedido parece ser verdadeiro.

Questione

Esse pedido faz sentido? Parece bom demais para ser verdade? Estão pressionando você para enviar dinheiro, vales-presente ou códigos? Estão oferecendo um pagamento exageradamente alto por poucas horas de trabalho? Estão apressando você? Esses podem ser sinais de golpe.

Verifique

Se a pessoa afirma ser um amigo ou familiar, confira se ela realmente é quem diz ser. Entre em contato diretamente com esse amigo ou familiar, de preferência usando outra forma de comunicação. Por exemplo, se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, faça uma ligação telefônica para essa pessoa. Se você recebeu um SMS, faça uma ligação no WhatsApp para o número de telefone que você conhece.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/06:00:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...