Veja famosos que criaram Onlyfans e você talvez não saiba

Gracyanne Barbosa Foto: Divulgação | Fonte de renda complementar, muitos deles nem fazem publicações explícitas na plataforma.

Plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy, têm se tornado alternativas lucrativas para diversas personalidades da internet.

O que muitos não sabem é que até estrelas da TV e da música aderiram a esses sites para aumentar seus rendimentos.

Alguns mantêm seus perfis até hoje, enquanto outros usaram a plataforma por um período e depois apagaram suas contas.

Veja quem são:

Gracyanne Barbosa

A musa fitness foi uma das que entrou no mercado de venda de nudes. Gracyanne revelou que ficou surpresa com o sucesso de seu perfil e afirmou que os ganhos têm sido satisfatórios.

Anitta

A cantora Anitta criou um perfil no OnlyFans em 2021. No entanto, ela não compartilhou nudes e, ao aderir à plataforma, avisou: “não me leve muito a sério (não nesse site)”. Em seu perfil, Anitta compartilhou o processo de tatuagem íntima que fez em região íntima.

Regina Volpato

A apresentadora, com anos de experiência na TV, também criou um perfil no OnlyFans. Ela utilizou a plataforma para compartilhar fotos e vídeos de seus pés, um fetiche popular entre os assinantes de sites +18. Regina já excluiu o perfil e admitiu que a repercussão foi maior do que os lucros que obteve.

Mauricio Meirelles

O apresentador, que passou por Band, Globo e RedeTV!, abriu uma conta no OnlyFans em 2022. Ele explicou que não tinha a intenção de produzir conteúdo adulto na plataforma. “Estou no OnlyFans para melhorar o meu país. Lembrando que o OnlyFans não é um site de conteúdo adulto, ele se tornou. Meu objetivo é talvez dar um Brasil melhor para quem utiliza a plataforma”, disse ele, na época, em uma entrevista. Mauricio já deletou sua conta.

Patricia Kiss

Ex-apresentadora do “Clube da Criança”, Patricia Kiss (anteriormente conhecida como Pat Beijo) criou uma conta no OnlyFans em 2021. Em entrevista ao UOL, ela revelou que, em uma semana na plataforma, conseguiu vender R$ 50 mil em assinaturas. Ela ainda mantém seu perfil +18.

Cristina Mortágua

Ex-apresentadora do quadro “Rala Peito” no Domingão do Faustão e do “Charme da Bola” na extinta TV Educativa do Rio, Cristina iniciou seu perfil adulto em 2023. “Quando me proponho a fazer algo, minha entrega é 100%. Não faço nada meia boca. Sou virginiana e gosto de excelência em tudo o que me disponho a fazer”, escreveu ela no Instagram ao anunciar seu OnlyFans com uma foto dos pés.

Lily Allen

A cantora britânica Lily Allen vende fotos de seus pés no OnlyFans. Ela já revelou que ganha mais com a plataforma do que com os lucros de suas músicas no Spotify.

Jessie Cave

A atriz Jessie Cave, conhecida por interpretar Lilá Brown na saga Harry Potter, abriu um perfil no OnlyFans com um foco bem peculiar. Seu conteúdo gira em torno de seus cabelos – “não é sexual”, afirmou a atriz.

Fonte: Splash/UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/15:41:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...