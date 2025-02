Moradora viraliza ao resgatar cachorro preso em janela de prédio | Foto: Reprodução/Redes sociais

O momento causou bastante tensão aos moradores do prédio e da vizinhança.

Moradores do condomínio Santa Mônica, no bairro Água Chata, em Guarulhos, na Grande São Paulo, viveram momentos de tensão e alívio.

Um cachorro ficou preso em uma janela no último andar de um dos prédios, correndo risco de cair. Diante da situação, uma moradora agiu rapidamente e, com uma caixa de papelão, conseguiu resgatar o animal.

Ela se posicionou estrategicamente em sua janela e, no momento da queda, segurou o cachorro e o colocou em segurança para dentro do apartamento. A cena foi acompanhada por outros condôminos, que aplaudiram e comemoraram o resgate bem-sucedido. O cachorro não sofreu ferimentos e passa bem.

Veja o momento de tensão:

Veja o incrível resgate de um cãozinho através de uma caixa de papel Leia mais https://t.co/nm9QhMo0BL pic.twitter.com/VxW1PwLDmV — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2025

Fonte: Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/16:13:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...