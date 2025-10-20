Veja o que é a AWS, serviço da Amazon que causou pane global

Falha na infraestrutura da AWS causou uma pane global nesta segunda-feira (20), afetando redes sociais, jogos e serviços de streaming em vários países. | Divulgação/Amazon

Falha temporária no sistema de nuvem da Amazon derrubou plataformas como Facebook, Prime Video e Fortnite, mas empresa afirma que o problema já foi resolvido.

Em um mundo cada vez mais conectado, quando a infraestrutura digital falha, milhões de pessoas sentem o impacto quase instantaneamente. Foi o que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20), quando a Amazon Web Services (AWS) apresentou instabilidade e deixou fora do ar diversas plataformas populares ao redor do mundo. Segundo a empresa, o problema foi resolvido ainda durante a manhã, após horas de lentidão e falhas em serviços como Facebook, Prime Video, Fortnite e Snapchat.

A AWS é o braço de computação em nuvem da Amazon. Um serviço que conecta empresas e usuários, permitindo o funcionamento contínuo de aplicativos, sites e plataformas online. As companhias que utilizam a infraestrutura da AWS pagam uma taxa de assinatura à gigante da tecnologia para garantir uma comunicação confiável entre seus sistemas e os clientes.

MAIOR PROVEDORA DO MUNDO

De acordo com o site oficial da empresa, o serviço oferece uma ampla gama de recursos: desde tecnologias de infraestrutura, como computação, armazenamento e bancos de dados, até soluções emergentes, como machine learning, inteligência artificial, data lakes, análises e Internet das Coisas (IoT). A Amazon afirma que a AWS foi projetada para ser “um dos ambientes de computação em nuvem mais flexíveis e seguros atualmente disponíveis”.

De acordo com um relatório da consultoria HG Insights publicado neste ano, a AWS detém cerca de 30% do mercado global de infraestrutura em nuvem, com uma base de mais de quatro milhões de clientes. O que ajuda a explicar por que uma falha isolada pode causar um apagão digital de proporções globais.

CAUSA DA FALHA TÉCNICA

A instabilidade detectada nesta segunda afetou milhões de usuários em diferentes partes do mundo. Segundo o site Downdetector, que monitora falhas na internet, foram registrados mais de quatro milhões de relatos de problemas – mais que o dobro do volume médio diário.

A AWS reconheceu a falha e informou que já havia identificado sua causa. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, afirmou a empresa em comunicado. Horas antes, a companhia já havia mencionado “uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)”.

PLATAFORMAS FORA DO AR

Entre os serviços atingidos estavam Canva, Snapchat, Duolingo, Roblox, Mercado Livre e até órgãos públicos britânicos, como o HM Revenue and Customs, equivalente à Receita Federal do Reino Unido. Jogos populares como Clash Royale, Clash of Clans, PokemonGo, Rocket League e Fortnite também apresentaram instabilidade.

A Amazon reforçou que a situação foi normalizada e que “continuará a fornecer atualizações assim que houver novas informações”. A pane, no entanto, reacendeu o debate sobre a dependência de empresas e governos de grandes provedores únicos de computação em nuvem.

Fonte: Terra e CNN Brasil e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/13:12:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...