Veja o que se sabe sobre o caso da advogada “Jessyka Alessandra da Conceição”, encontrada morta dentro do carro

A advogada Jessyka Alessandra da Conceição, 29 anos, foi encontrada morta dentro de um carro, em Novo Progresso-PA, na quarta-feira (31/5). A mulher tinha uma perfuração de bala de fogo na testa quando foi achada, ao lado de uma arma de fogo calibre 380.

A Polícia Civil de Novo Progresso investiga a morte da advogada, Jessyka Alessandra da Conceição, 29 anos, até esta sexta-feira, 2 de junho de 2023, ninguém foi responsabilizado pelo crime. Nada foi levado do automóvel. As investigações sobre o caso continuam sob responsabilidade da delegacia de Novo Progresso, que já solicitou perícias e diligências para dar prosseguimento às apurações. O delegado Magno Conceição de Novo Progresso, está à frente das investigações, solicitou exames, cadavérico no IML de Itaituba, perícia no veículo e da arma e abriu Inquérito policial para elucidação do caso. Ele está de posse do celular vitima.

Desaparecida- Jessyka , estava desaparecida desde terça-feira, 30 de maio de 2023, conforme relatos da mãe que reside em Cuiabá no estado do Mato Grosso, ela rastreou o celular e pediu para um amigo da filha repassar a localização para polícia. A localização repassada para polícia, pela mãe que sentiu a falta de comunicação com a filha, acabou encontrando a filha morta, deitada nos bancos dianteiros com perfuração de bala na região frontal.

Conforme relatos de pessoa próxima da advogada, ela vinha passando por turbulência (depressão), e no dia 30 por volta das 09h30min, enviou mensagem pelo celular para uma amiga, e pediu para disser a mãe e irmãos que os amava muito, e pediu para cuidar do cachorro dela. Jessika, morava no bairro Ipanema, próximo do morro onde o veículo foi encontrado com ela morta, ela tinha um cachorro de estimação que estava em casa.

Conforme relatos da mãe, ela tomava medicamento para depressão.

Ao lado do corpo foi encontrado medicamento Cionazepam, usado para tratamento da depressão.

Dia 30 de maio – Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, um vizinho da advogada ouviu disparo de arma de fogo, por volta das 10hoomin do dia 30 de maio, dia em que a mãe da advogada sentiu sua falta. Levando a crer que ela já estava morta no dia anterior que foi encontrada, o corpo já estava em colapso do tecido corporal. O vizinho comenta que nunca imaginou ser com ela, é comum, disparos naquela região, não me importei, disse.

A reportagem também, buscou informações junto a parente e pessoas próximas da advogada, que acreditam na hipótese de suicídio, ela não tinha rixas e divergências graves para ser executada, comentam.

Investigação – A Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA) informou que cobra providências com maior celeridade dos órgãos que fazem parte do sistema de segurança do estado paraense. “[Desejamos a] Prisão dos envolvidos, bem como seja esclarecida a motivação do crime, principalmente se está ligado ao seu exercício profissional como advogada”, informou a organização em nota.

Segundo a polícia uma capsula de pistola 380 foi encontrada em baixo do banco dentro do veículo e outra na parte traseira fora do veículo. Como aconteceu isso?

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, mancha de sangue também foi encontrado no para briso pelo lado de fora do veículo. Teria se atirado fora do veiculo?

A pistola 380 erá da advogada? Tinha identificação?

A sociedade cobra uma resposta das autoridades, é preciso saber se foi crime ou ela se suicidou!

A polícia de Novo Progresso, investiga o caso, em sigilo, sem repassar informações.

Jessyka nasceu no Paraná e cursou Direito na cidade de Cuiabá no Mato Grosso, mas morava em Novo Progresso no Pará, onde o pai é empresario e ela advogava. O Cadastro Nacional de Advogados da vítima está registrado em subseção de Novo Progresso.

O corpo foi sepultado na cidade de Cuiaba(MT).

Fonte e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/16:48:52

